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РИА Новости

Рада назначила Баканова на должность председателя СБУ

19:34 29.08.2019 (обновлено: 19:41 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
© РИА Новости / Стрингер
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Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг назначил первого замглавы СБУ Ивана Баканова председателем Службы безопасности (СБУ), такое решение на заседании поддержали 319 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, который написал заявление об отставке. Рада в четверг уволила его с должности. Грицак возглавлял СБУ с июля 2015 года.
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Баканов родился в городе Кривой Рог 2 мая 1974 года. С самого раннего детства был знаком с Зеленским, сначала они вместе учились в одной и той же школе, а позднее – в одном и том же Криворожском институте, только на разных факультетах. В 2017 году Баканов возглавил политическую силу "Слуга народа".
Во время выборов президента Украины 2019 года Баканов занимал пост руководителя предвыборного штаба Зеленского. Вскоре после победы и инаугурации Зеленского Баканов был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины, а также руководителем Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
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