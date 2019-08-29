Рада назначила Баканова на должность председателя СБУ

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг назначил первого замглавы СБУ Ивана Баканова председателем Службы безопасности (СБУ), такое решение на заседании поддержали 319 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, который написал заявление об отставке. Рада в четверг уволила его с должности. Грицак возглавлял СБУ с июля 2015 года.

Баканов родился в городе Кривой Рог 2 мая 1974 года. С самого раннего детства был знаком с Зеленским, сначала они вместе учились в одной и той же школе, а позднее – в одном и том же Криворожском институте, только на разных факультетах. В 2017 году Баканов возглавил политическую силу "Слуга народа".