Кандидат на пост главы МИД Украины назвал Россию "агрессором"

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Кандидат на пост главы МИД Украины Вадим Пристайко назвал Россию "агрессором" в ходе выступления в Верховной раде.

"Есть Россия - есть агрессор. Вместе с этим мы должны понять, чтоб не только мы об этом говорили, но и наши партнеры. Это и будет задачей дипломатической службы", - заявил Пристайко во время выступления в Раде.