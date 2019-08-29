Кандидат на пост главы МИД Украины назвал Россию "агрессором"

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Кандидат на пост главы МИД Украины Вадим Пристайко назвал Россию "агрессором" в ходе выступления в Верховной раде.
"Есть Россия - есть агрессор. Вместе с этим мы должны понять, чтоб не только мы об этом говорили, но и наши партнеры. Это и будет задачей дипломатической службы", - заявил Пристайко во время выступления в Раде.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.