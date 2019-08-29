В Кронштадте запустили пилотную сеть 5G

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Пилотную сеть 5G запустили в Кронштадте, сообщает комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

"ПАО "МТС", крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и компания Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга запустили в Кронштадте первую в России масштабную предкоммерческую сеть связи пятого поколения, охватив 5G-сигналом практически всю населенную часть города", - говорится в сообщении.

Предкоммерческая сеть 5G в Кронштадте развернута на основе 8 базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, еще три – в диапазоне 28 ГГц. До конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц.

Отмечается, что на первом этапе преимуществами новой технологии могут воспользоваться социально значимые объекты. Затем на основе сети 5G будут внедряться инновационные решения и сервисы в различных сферах: ЖКХ, транспорте, промышленности, образовании.