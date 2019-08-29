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РИА Новости

В Кронштадте запустили пилотную сеть 5G

19:23 29.08.2019 (обновлено: 19:25 29.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Пилотную сеть 5G запустили в Кронштадте, сообщает комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.
"ПАО "МТС", крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и компания Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга запустили в Кронштадте первую в России масштабную предкоммерческую сеть связи пятого поколения, охватив 5G-сигналом практически всю населенную часть города", - говорится в сообщении.
Предкоммерческая сеть 5G в Кронштадте развернута на основе 8 базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, еще три – в диапазоне 28 ГГц. До конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц.
Отмечается, что на первом этапе преимуществами новой технологии могут воспользоваться социально значимые объекты. Затем на основе сети 5G будут внедряться инновационные решения и сервисы в различных сферах: ЖКХ, транспорте, промышленности, образовании.
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"Развертывание сетей 5G является одной из важных составляющих национального проекта "Цифровая экономика". Высокая скорость и способность передавать большой массив данных без задержки в сетях пятого поколения необходимы для развития таких инновационных технологий, как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и многих других", - отмечается в сообщении.
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КронштадтМТСРоссияСанкт-ПетербургТехнологииЭкономика
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