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РИА Новости

Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко

19:14 29.08.2019
16234
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Кандидат на пост министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев "не может и не будет" вести "бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Пристайко главой МИД страны.
"Нам нужны мир и стабильность. Это все то, что крадет у нас война. Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в разных форматах", - заявил Пристайко в ходе заседания Рады.
Он также выразил надежду, что реализация предложенных ранее Зеленским шагов позволит открыть новую страницу мирного процесса в Донбассе.
Замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Вчера, 19:07РИА Новости
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Парламент назначил замглавы офиса президента премьер-министром. Верховная рада на первом же заседании намерена утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И то верно - не для этого МИД Украины, не для переговоров.
29 августа, 19:20
ВРВиктор Ростов
4110000
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