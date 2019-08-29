Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Кандидат на пост министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев "не может и не будет" вести "бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Пристайко главой МИД страны.

"Нам нужны мир и стабильность. Это все то, что крадет у нас война. Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в разных форматах", - заявил Пристайко в ходе заседания Рады.

Он также выразил надежду, что реализация предложенных ранее Зеленским шагов позволит открыть новую страницу мирного процесса в Донбассе.