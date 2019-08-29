Рада назначила глав МИД и Минобороны Украины

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины назначили новых министров обороны и иностранных дел страны.

Так, главой МИД стал замглавы президентского офиса Вадим Пристайко.

За его кандидатуру проголосовали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кандидатуру внештатного советника президента Андрея Загородюка на пост министра обороны поддержали 314 депутатов.

До назначения в администрацию президента Пристайко работал послом Украины при НАТО. С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Загороднюк ранее был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

В четверг на своем первом заседании в новом составе Рада назначила премьер-министром страны Алексея Гончарука.

В дальнейшем он должен будет представить свои кандидатуры на посты министров.