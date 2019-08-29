Рада назначила глав МИД и Минобороны Украины

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины назначили новых министров обороны и иностранных дел страны.
Так, главой МИД стал замглавы президентского офиса Вадим Пристайко.
За его кандидатуру проголосовали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кандидатуру внештатного советника президента Андрея Загородюка на пост министра обороны поддержали 314 депутатов.
До назначения в администрацию президента Пристайко работал послом Украины при НАТО. С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.
Загороднюк ранее был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.
В четверг на своем первом заседании в новом составе Рада назначила премьер-министром страны Алексея Гончарука.
В дальнейшем он должен будет представить свои кандидатуры на посты министров.
Глав Министерства обороны и МИД предлагает лично президент.