Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T19:43Z
https://ria.ru/20190829/1558051317.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155804/73/1558047355_0:106:3072:1834_1036x0_80_0_0_19abb621e2fd30b9c4b0266ed351b40b.jpg
РИА Новости

Рада назначила глав МИД и Минобороны Украины

19:12 29.08.2019 (обновлено: 19:43 29.08.2019)
7316
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины назначили новых министров обороны и иностранных дел страны.
Так, главой МИД стал замглавы президентского офиса Вадим Пристайко.
За его кандидатуру проголосовали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кандидатуру внештатного советника президента Андрея Загородюка на пост министра обороны поддержали 314 депутатов.
До назначения в администрацию президента Пристайко работал послом Украины при НАТО. С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.
Загороднюк ранее был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.
В четверг на своем первом заседании в новом составе Рада назначила премьер-министром страны Алексея Гончарука.
В дальнейшем он должен будет представить свои кандидатуры на посты министров.
Глав Министерства обороны и МИД предлагает лично президент.
Андрей Загороднюк
Вчера, 18:18РИА Новости
Рада отложила вопрос о назначении Загороднюка из-за его отсутствия в зале
139463513
Обсудить 8
Андрей ЗагороднюкМинистерство обороны УкраиныСитуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
РИА
Новости
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Скворцова сообщила о здоровье врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Лента
новостей
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Директор "Новой волны" прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Эксперт оценил компетентность людей, назначенных в правительство Украины
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Участники Марша защитников Украины в Киеве
"Украина больше не интересна Вашингтону". Куда делись американские кураторы
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за солидарности с Путиным
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Вадим Пристайко
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния