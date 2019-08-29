Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit

ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уверен в том, что парламентарии успеют за несколько дней принять законы, необходимые для предотвращения выхода страны из ЕС без соглашения.

Накануне Корбин заявил, что намерен на следующей неделе поднять в парламенте вопрос о доверии премьер-министру страны Борису Джонсону и внести законопроекты, которые предотвратили бы выход из ЕС без сделки. У членов палаты общин будет лишь несколько дней, чтобы что-то предпринять: парламент начнет работу 3 сентября, после чего работа остановится, как говорится в письме королевы Елизаветы Второй, на срок "не ранее понедельника 9 сентября и до 14 октября".

О том, что оппозиционные законопроекты будут вынесены на рассмотрение парламента на следующей неделе, говорил ранее и экс-глава британского минфина, член Консервативной партии Филип Хаммонд.

"Парламентарии могут постараться заблокировать выход из ЕС без сделки. Палата общин должна быстро принять законодательные нормы как только вернется с каникул, чтобы оказать активное противодействие попыткам растоптать нашу демократию. Последствия для нашей страны могут быть очень, очень серьезными… Мы уверены, что мы можем это сделать, иначе не пытались бы", - сказал Корбин журналистам.