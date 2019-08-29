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РИА Новости

Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit

19:11 29.08.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уверен в том, что парламентарии успеют за несколько дней принять законы, необходимые для предотвращения выхода страны из ЕС без соглашения.
Накануне Корбин заявил, что намерен на следующей неделе поднять в парламенте вопрос о доверии премьер-министру страны Борису Джонсону и внести законопроекты, которые предотвратили бы выход из ЕС без сделки. У членов палаты общин будет лишь несколько дней, чтобы что-то предпринять: парламент начнет работу 3 сентября, после чего работа остановится, как говорится в письме королевы Елизаветы Второй, на срок "не ранее понедельника 9 сентября и до 14 октября".
О том, что оппозиционные законопроекты будут вынесены на рассмотрение парламента на следующей неделе, говорил ранее и экс-глава британского минфина, член Консервативной партии Филип Хаммонд.
"Парламентарии могут постараться заблокировать выход из ЕС без сделки. Палата общин должна быстро принять законодательные нормы как только вернется с каникул, чтобы оказать активное противодействие попыткам растоптать нашу демократию. Последствия для нашей страны могут быть очень, очень серьезными… Мы уверены, что мы можем это сделать, иначе не пытались бы", - сказал Корбин журналистам.
Борис Джонсон
28 августа, 21:19Акценты
Гамбит Джонсона. Королева дала добро на приостановку работы парламентаКоролева Великобритании Елизавета II одобрила план о приостановке работы парламента. Его предложил премьер-министр Борис Джонсон. В ответ оппозиция призывает созвать альтернативный парламент и помешать жесткому Brexit'у.
Ранее в среду премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Королева одобрила просьбу Джонсона о приостановке работы парламента. Лидеры всех оппозиционных партий выступили с критикой решения Джонсона и обратились к королеве с просьбой об аудиенции для того, чтобы высказать свое несогласия с политикой премьера.
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Выход Британии из ЕвросоюзаДжереми КорбинБорис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияЛондонВ мире
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