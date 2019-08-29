"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге местные жители прогнали двух матерей и их детей со своего двора. Об этом сообщает телеканал В Санкт-Петербурге местные жители прогнали двух матерей и их детей со своего двора. Об этом сообщает телеканал "Вести"

Инцидент произошел рядом с одним из домов на Английском проспекте. Одна из матерей снимала конфликт на камеру телефона. На кадрах видно, как мужчина оскорбляет пришедших женщин и грозится выбить им зубы. Он также заявил, что является жильцом дома, а чужакам во дворе находиться незачем.

Одна из его соседок заявила, что люди заплатили большие деньги за детскую площадку, а незваные гостьи привели на нее пятерых детей. После этого она начала прогонять малышей с качелей.

"Давайте, давайте, давайте, и ногами сюда не становятся, убирайтесь, пожалуйста", — сказала женщина.