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РИА Новости

"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора

18:46 29.08.2019 (обновлено: 18:52 29.08.2019)
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Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге местные жители прогнали двух матерей и их детей со своего двора. Об этом сообщает телеканал "Вести".
Инцидент произошел рядом с одним из домов на Английском проспекте. Одна из матерей снимала конфликт на камеру телефона. На кадрах видно, как мужчина оскорбляет пришедших женщин и грозится выбить им зубы. Он также заявил, что является жильцом дома, а чужакам во дворе находиться незачем.
Одна из его соседок заявила, что люди заплатили большие деньги за детскую площадку, а незваные гостьи привели на нее пятерых детей. После этого она начала прогонять малышей с качелей.
"Давайте, давайте, давайте, и ногами сюда не становятся, убирайтесь, пожалуйста", — сказала женщина.
К конфликту присоединились еще несколько местных жителей, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь. В итоге матерям пришлось покинуть двор.
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Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
У нас во дворе приходят и играют дети с других дворов, и так было всегда. Мы в детстве тоже ходили играть в другие дворы. Например в соседнем дворе была большая хоккейная коробка и дети со всех соседних дворов там играли. А это какие жабы быдланы на видео, сделали какую то фигню во дворе и тресутся за неё. Двор это общественное место
29 августа, 20:09
НПНиколай Пригодский
151311129
Ну, в принципе можно понять - если площадка была построена за деньги жильцов, то чужие там никому не нужны и воспринимаются как халявщики. Это из серии "не трогай мою игрушку и не писай в мой горшок" )
29 августа, 18:57
Northern F0x
91304772
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