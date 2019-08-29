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РИА Новости

Рада отложила вопрос о назначении Загороднюка из-за его отсутствия в зале

18:18 29.08.2019
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CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Cropped image / Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк
CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Cropped image /
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины объявила перерыв в заседании во время рассмотрения вопроса о назначении нового министра обороны, так как кандидат на этот пост Андрей Загороднюк отсутствовал в зале заседания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить главой Минобороны своего внештатного советника, члена Набсовета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка. Он также был руководителем проектного офиса реформ министерства обороны.
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Вчера, 17:39РИА Новости
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Председатель Рады Дмитрий Разумков во время рассмотрения вопроса пригласил Загороднюка для выступления, однако его не смогли найти. По предложению президента Зеленского в Раде объявили перерыв.
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Андрей ЗагороднюкСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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