Рада отложила вопрос о назначении Загороднюка из-за его отсутствия в зале

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины объявила перерыв в заседании во время рассмотрения вопроса о назначении нового министра обороны, так как кандидат на этот пост Андрей Загороднюк отсутствовал в зале заседания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить главой Минобороны своего внештатного советника, члена Набсовета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка. Он также был руководителем проектного офиса реформ министерства обороны.