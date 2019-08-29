Рада отложила вопрос о назначении Загороднюка из-за его отсутствия в зале

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины объявила перерыв в заседании во время рассмотрения вопроса о назначении нового министра обороны, так как кандидат на этот пост Андрей Загороднюк отсутствовал в зале заседания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить главой Минобороны своего внештатного советника, члена Набсовета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка. Он также был руководителем проектного офиса реформ министерства обороны.
Председатель Рады Дмитрий Разумков во время рассмотрения вопроса пригласил Загороднюка для выступления, однако его не смогли найти. По предложению президента Зеленского в Раде объявили перерыв.