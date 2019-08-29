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РИА Новости

Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке

18:16 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
Инцидент произошел во время вопросов к первому вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку.
"Руслан Алексеевич, я, в первую очередь, приветствую проявленное вами, так же как и Дмитрием Александровичем (Разумковым – ред.), намерение не делить этот зал на правильных и неправильных депутатов. В этом зале есть разные депутаты, (в этот момент перешел на русский – ред.) мы такие разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии", - сказал Волошин. Разумков, в свою очередь, выключил микрофон депутату и попросил придерживаться регламента, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
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Волошин сказал, что имеет право выступать на языке своих избирателей, но закончить реплику ему удалось только после перехода на украинский язык.
На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Ранее вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеОлег ВолошинВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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