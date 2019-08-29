Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

Инцидент произошел во время вопросов к первому вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

"Руслан Алексеевич, я, в первую очередь, приветствую проявленное вами, так же как и Дмитрием Александровичем (Разумковым – ред.), намерение не делить этот зал на правильных и неправильных депутатов. В этом зале есть разные депутаты, (в этот момент перешел на русский – ред.) мы такие разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии", - сказал Волошин. Разумков, в свою очередь, выключил микрофон депутату и попросил придерживаться регламента, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

Волошин сказал, что имеет право выступать на языке своих избирателей, но закончить реплику ему удалось только после перехода на украинский язык.