Юрий Бойко оценил новый состав Верховной рады Украины

"Действительно, обстановка отличается от того разгула национализма, который был пять лет назад, - это раз. С другой стороны, монобольшинство, которое сформировалось, мы уже видим, оно пытается узурпировать власть полностью. Поэтому двойственные впечатления, но я считаю, что этот парламент будет менее агрессивен по внешним вопросам, чем предыдущий", - прокомментировал Бойко в эфире Первого канала начало работы нового состава Рады.