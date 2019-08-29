Юрий Бойко оценил новый состав Верховной рады Украины

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что новый состав Верховной рады Украины будет менее агрессивен во внешнеполитических вопросах.
"Действительно, обстановка отличается от того разгула национализма, который был пять лет назад, - это раз. С другой стороны, монобольшинство, которое сформировалось, мы уже видим, оно пытается узурпировать власть полностью. Поэтому двойственные впечатления, но я считаю, что этот парламент будет менее агрессивен по внешним вопросам, чем предыдущий", - прокомментировал Бойко в эфире Первого канала начало работы нового состава Рады.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее", насчитывает 23 депутата, а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.