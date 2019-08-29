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РИА Новости

Зеленский призвал депутатов Рады меньше писать смс и больше работать

17:41 29.08.2019 (обновлено: 17:45 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в украинском парламенте в четверг, призвал депутатов Верховной рады меньше писать sms-сообщения и больше работать, а также обозначил цели для парламента.
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
"Хочу обратиться к вам (депутатам – ред.): давайте меньше лишних диалогов, давайте работать, давайте голосовать. Я вас прошу, народ ждет. Меньше смсок, больше законов", - сказал Зеленский. Трансляцию ведет телеканал "Рада".
Президент поздравил Раду с началом работы. "Непривычно видеть этот зал заполненным. Хочется, чтоб так было всегда, а не только когда фуршет по случаю торжественного заседания", - сказал Зеленский.
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Президент также выразил надежду, что парламент не будет заниматься популизмом, а начнет воплощать в жизнь реформы.
"Перед вами целый ряд вызовов и заданий – это и народовластие, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте. Это действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы, продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции, это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита по привлечению иностранных инвестиций, постройка цифрового государства в смартфоне…", - отметил Зеленский.
Также, по его словам, перед Радой стоят цели борьбы с рейдерством и контрабандой, обеспечение энергетической независимости и снижение тарифов, развитие промышленности, агросектора, медицины и инфраструктуры, а также укрепление нацбезопасности и обороны, завершение войны в Донбассе.
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