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РИА Новости
Ленинградская область

В трех районах Ленобласти модернизируют системы водоснабжения

17:40 29.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате.
Кран в ванной комнате.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. В рамках регионального проекта "Чистая вода" в трех районах Ленинградской области - Волховском, Лужском и Лодейнопольском - модернизируют системы водоснабжения, сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков.

"Уже в следующем году начнется строительство водоочистных сооружений в деревне Иссад и поселке Аврово, работы на ВОС деревни Паша, станции водоподготовки для города Луга", - сказал Тимков, выступая на заседании областного правительства.

Он уточнил, что в министерство строительства России за подписью губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко уже направлена заявка об участии в распределении субсидий из федерального бюджета в рамках мероприятий федерального проекта "Чистая Вода" на 2020 год.
"Улучшение качества питьевого водоснабжения остается одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия наших жителей", - заявил глава региона Александр Дрозденко и поручил комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и ГУП "Леноблводоканал" активизировать работу по подготовке проектно-сметной документации объектов, ускорить процесс передачи муниципальных водоканалов в собственность Ленинградской области, а также решить вопрос с содержанием колодцев, используя в том числе ресурсы областной программы поддержки инициатив сельских старост.
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Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, региональный проект "Чистая вода" рассчитан на период до 2024 года. Общий объем финансового обеспечения проекта составляет 3,46 миллиарда рублей в том числе: 2,32 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 1,14 миллиарда рублей – средства консолидированного бюджета (областной, местные, средства в рамках концессионных соглашений).
"С учетом перераспределения денежных средств объем финансового обеспечения на 2020 год составит 382,5 миллиарда рублей, в том числе:
-256,3 миллиона рублей – средства федерального бюджета; 126,2 миллиона рублей – средства областного бюджета",- уточнили в пресс-службе.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияЭкономика
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