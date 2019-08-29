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РИА Новости

Эксперт оценил выдвижения Зеленским кандидатов на должности в правительстве

17:39 29.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдвижение президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатов на должности в правительстве связаны с желанием продемонстрировать Западу, что в стране идет борьба с коррупцией, считает эксперт по международным отношениям Центра специальных медиаметрических исследований (ЦСМИ) Игорь Николайчук.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замглавы своего офиса Вадима Пристайко главой МИД, своего внештатного советника, члена Набсовета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка главой Минобороны.
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По мнению эксперта, "интрига с формированием правительства Украины подходит к концу, но продолжается интрига, связанная с тем, что это такие же коты в мешке, как и сам Зеленский". "Это молодежь, члены команды, это люди, которые хоть как-то были связаны с самим Владимиром Зеленским. Можно сказать, что каждый из них – это чистый лист бумаги", - сказал РИА Новости Николайчук.
"Зеленский демонстрирует в первую очередь Западу, что мы (украинские власти – ред.) выполняем основное требование западных инвесторов, западного истеблишмента, связанного с формированием какого-то мирового отношения к Украине, что мы выполняем ваше требование, делаем совершенно новую команду, которая не связана никаким образом с коррупцией", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что Зеленский таким образом хочет показать, что начинается новая глава политической жизни Украины, выполнить свое обязательство о том, что Украина будет "рукопожатна" и продемонстрировать, что имидж власти на Украине сформирован уже совсем по-новому.
"Разумеется, недостатком такой команды является ее демонстративный технический характер. То есть, каким она реальным влиянием пользуется в обществе, в элите, в международных финансовых, экономических структурах - это большой вопрос", - сказал Николайчук.
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Тем не менее, это не снимает вопрос внутреннего конфликта элит на Украине, отметил Николайчук. "Разумеется, можно создать видимость достаточно чистого, аккуратного, респектабельного правительства, по крайней мере основных его членов, но это не снимает самого главного вопроса – внутренний элитный конфликт на Украине никуда не исчез", - резюмировал эксперт.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволяет ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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