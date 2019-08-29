Суд в пятый раз за лето назначил Яшину десять суток ареста

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу 3 августа. 29 августа 2019

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Илью Яшина за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

"Суд признал его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления" – ред.) и назначил 10 суток ареста", - сказала Скачкова.

Это решение стало пятым административным арестом Яшина с начала протестных акций в Москве. Ранее по 10 суток ему дали Хамовнический, Троицкий (два раза) и Щербинский суды.

С 14 июля Яшин и ряд других политиков, не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели в Москве несколько несанкционированных акций протеста, на которых были задержаны более 1,7 тысячи человек.