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РИА Новости

Суд в пятый раз за лето назначил Яшину десять суток ареста

17:36 29.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу 3 августа. 29 августа 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу 3 августа. 29 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Илью Яшина за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.
"Суд признал его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления" – ред.) и назначил 10 суток ареста", - сказала Скачкова.
Это решение стало пятым административным арестом Яшина с начала протестных акций в Москве. Ранее по 10 суток ему дали Хамовнический, Троицкий (два раза) и Щербинский суды.
С 14 июля Яшин и ряд других политиков, не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели в Москве несколько несанкционированных акций протеста, на которых были задержаны более 1,7 тысячи человек.
Незаконные мероприятия обернулись уголовными делами о попытках помешать работе избиркомов, массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Арестованы 13 человек, им грозят длительные сроки лишения свободы.
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Московская городская думаИлья ЯшинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Рецидивист. Пора уже побольше назначать. ))
29 августа, 17:45
Vladimir Kazakov
700003
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