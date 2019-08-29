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РИА Новости

Рособрнадзор создал рабочую группу по оценке гибких компетенций

17:09 29.08.2019 (обновлено: 17:25 29.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Рособрнадзор сформировал экспертную рабочую группу по оценке и формированию гибких компетенций - soft skills, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на московском международном форуме "Город образования".
"Понимая большую важность вопросов, связанных с формированием и оценкой гибких компетенций, мы в этом году создали рабочую группу с участием представителей Российской академии наук, различных ведомств в системе образования, а также бизнес-структур, которая на экспертном уровне организует обсуждение всего спектра вопросов, связанных с формированием и оценкой гибких компетенций, с реализацией практических шагов в этом направлении",- сказал Кравцов в ходе V Международной конференции Рособрнадзора "Школьное образование 21 века: формирование и оценка гибких компетенций".
Он добавил, что в России выстроена единая система оценки качества образования, различные элементы которой связаны с оценкой как базовых навыков, так и гибких компетенций, в том числе критического мышления. Эта система включает международные сравнительные исследования, государственные экзамены, проводимые в 9 и 11 классах, всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования.
"Что такое soft skills для современных школьников? Быть готовым к таким неожиданным ситуациям, которые могут возникнуть в том мире, в котором мы живем. Гибкие компетенции - то, что нужно современному школьнику. Его подготовка к тем вызовам, которых не было ни 10, ни 15, ни 20 лет назад", - пояснил Кравцов.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовРоссийская академия наукРособрнадзорРоссияОбщество
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