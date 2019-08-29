Рособрнадзор создал рабочую группу по оценке гибких компетенций

"Понимая большую важность вопросов, связанных с формированием и оценкой гибких компетенций, мы в этом году создали рабочую группу с участием представителей Российской академии наук, различных ведомств в системе образования, а также бизнес-структур, которая на экспертном уровне организует обсуждение всего спектра вопросов, связанных с формированием и оценкой гибких компетенций, с реализацией практических шагов в этом направлении",- сказал Кравцов в ходе V Международной конференции Рособрнадзора "Школьное образование 21 века: формирование и оценка гибких компетенций".

Он добавил, что в России выстроена единая система оценки качества образования, различные элементы которой связаны с оценкой как базовых навыков, так и гибких компетенций, в том числе критического мышления. Эта система включает международные сравнительные исследования, государственные экзамены, проводимые в 9 и 11 классах, всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования.

"Что такое soft skills для современных школьников? Быть готовым к таким неожиданным ситуациям, которые могут возникнуть в том мире, в котором мы живем. Гибкие компетенции - то, что нужно современному школьнику. Его подготовка к тем вызовам, которых не было ни 10, ни 15, ни 20 лет назад", - пояснил Кравцов.