Зеленский пригрозил Раде роспуском

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады один год, чтобы доказать свою эффективность.

Выступая перед парламентариями, глава государства выразил уверенность, что Рада этого созыва войдет в историю.

"Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, <…> который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, кнопкодавства", — сказал Зеленский.

Он призвал ежедневно конструктивно и кропотливо работать "на благо украинского народа".

"Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно". Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что перед депутатами стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

Верховная рада в четверг собралась на свое первое заседание. Ожидается, что депутаты утвердят состав нового кабинета министров.