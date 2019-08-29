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РИА Новости

Зеленский пригрозил Раде роспуском

17:07 29.08.2019 (обновлено: 21:14 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады один год, чтобы доказать свою эффективность.
Выступая перед парламентариями, глава государства выразил уверенность, что Рада этого созыва войдет в историю.
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Зеленский назвал первые сто дней своего президентства "тихой прогулкой"
"Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, <…> который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, кнопкодавства", — сказал Зеленский.
Он призвал ежедневно конструктивно и кропотливо работать "на благо украинского народа".

"Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно".

Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Владимир Зеленский
Он подчеркнул, что перед депутатами стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".
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Верховная рада в четверг собралась на свое первое заседание. Ожидается, что депутаты утвердят состав нового кабинета министров.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%. Далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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