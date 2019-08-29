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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти усовершенствуют региональную систему образования

17:03 29.08.2019
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
На уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области, в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Культура", с нового учебного года запустят ряд областных проектов, позволяющих расширить горизонт знаний ленинградских учеников, сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге в среду заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.
Он отметил, что в новом учебном году в регионе заработают 363 общеобразовательные школы, 336 детских садов, 99 организаций дополнительного и профессионального образования, две организации высшего образования и 26 средних профессиональных организаций. Предполагаемая численность обучающихся в общеобразовательных школах насчитывает порядка 160 тысяч человек, из которых 20 тысяч - первоклассники.

"На эти цели было выделено более 3,7 миллиарда рублей, из них пошло 2,04 миллиарда рублей на укрепление материально-технической базы и оснащение учебным оборудованием. Кроме того, на строительство новых школ и детских садов в текущем году предусмотрено 2,57 млрд рублей, в том числе 229,4 млн из федерального бюджета", - сказал Емельянов.

Он отметил, что 1 сентября, в отличии от других учебных заведений, которые распахнуты свои двери в понедельник, 2 сентября, начнет работу новая школа, расположенная в самом удаленном от Петербурга районе Ленобласти - учебное заведение, рассчитанное на 350 мест, начнет работу в поселке Вознесенье Подпорожского района.
"В этом году на реновацию школ было заложено 863,9 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета - 775,12 миллиона рублей. Благодаря этому уже 1 сентября откроются после реновации пять школ: Шумиловская СОШ Приозерского района, Красноборская СОШ Тосненского района, СОШ N6 города Выборг, Ломоносовская СОШ N3, СОШ N2 города Луга. Также приобретены два новых здания для дошкольных образовательных организаций в других районах. Кроме того, до конца 2019 года в области будет введено не менее восьми новых детских садов", - заявил зампредседателя правительства Ленобласти.
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В свою очередь, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов пояснил, что стратегическим ресурсом региональной системы образования на сегодняшний день являются более 22 тысяч педагогических работников. На данный момент средний возраст учителя составляет 42 года (54 % от общей численности педагогических работников).
"По итогам социологических исследований, проведенных в 2018-2019 учебном году Институтом управления образованием РАО, общий уровень удовлетворенности родителей качеством образования в Ленинградской области составляет 85,24 %",- подчеркнул он.
По его словам, в настоящее время власти региона преступили к реализации 14 проектов в областной системе образования: десять в рамках национального проекта "Образование", три - национального проекта "Наука" и один - национального проекта "Демография".
"Успешное участие Ленинградской области в отборах субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий позволило привлечь 1,462 миллиарда рублей на софинансирование расходов, возникающих при реализации национального проекта "Образование" и национального проекта "Демография", - сказал Тарасов.
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Благодаря этим проектам в регионе до 2020 года включительно будет создан 51 центр образования гуманитарного и цифрового профилей. До 2023 года обновлена материально-техническая база в 14 образовательных организациях, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы. В 2021 году для детей, проживающих в сельской местности и малых городах будут открыты Кванториумы в Сосновом Бору, а в период 2022-2024 годах в Выборге и Гатчине, пояснил Тарасов.
Он уточнил, что в рамках данного проекта запланировано создание трех центров цифрового образования детей "IT-куб". В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по созданию в 2020 году "IT-куб" на базе Киришского политехнического техникума, еще один "IT-куб" будет открыт в 2021 году.
В свою очередь, заместитель председателя областного комитета по культуре Ольга Мельникова добавила, что также на территории Ленинградской области до 2024 года будут реализовываться три региональных проекта - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

"Проект "Культурная среда" направлен на обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры. В рамках него в области появится центр культурного развития, два автоклуба, шесть модельных библиотек и один кинозал. На эти цели выделено 490 миллионов рублей. Проект "Цифровая культура" направлен на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры. Его реализация позволит создать шесть мультимедиа-гидов и шесть виртуальных концертных залов. На эти цели также были заложены бюджетные средства в размере 12 миллионов рублей", - сказала Мельникова.

Что касается проекта "Творческие люди" – направленного на создание условий для реализации творческого потенциала нации, то, по словам Ольги Мельниковой, в рамках него будут утверждены 186 стипендий учащимся и студентам, 60 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, а также выделены средства на выставочные проекты и масштабные фестивали. Для этого в областном бюджете заложено 380 миллионов рублей.
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