Зеленский делает ставку на лояльность, считает эксперт

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Выбор президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатов для назначения на ключевые должности в правительстве показывает, что он делает ставку на лояльность, а не профессионализм, но об эффективности кандидатов судить пока рано, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Алексей Токарев.

Зеленский в четверг предложил Верховной раде кандидатуры на ряд ключевых должностей, в том числе премьер-министра, глав Минобороны, МИД, Службы безопасности и генпрокурора, на которые претендуют, соответственно, замглавы его офиса Алексей Гончарук, его внештатный советник Андрей Загороднюк, заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко, зампредседателя СБУ Иван Баканов, замглавы офиса президента Руслан Рябошапка.

"Зеленский в политике новичок, но делает абсолютно правильные для себя вещи – он пытается расставить на ключевые посты верных себе людей. Упрекать его за это я бы не стал. Есть много поводов, в чем его упрекнуть, а в том, что назначает лояльных – он и так может назначать не весь кабинет", - прокомментировал РИА Новости выбор Зеленского Токарев.

По его словам, для Зеленского это "абсолютное логичное решение". "Ему нужна СБУ, которая будет ему подконтрольна. Выбирая между профессионализмом и лояльностью, он выбирает лояльность", - пояснил эксперт.

Токарев отметил, что президент Украины ограничен в проведении реформ, поэтому связывать большие надежды с новыми назначениями не стоит, но и не стоит относиться к ним скептически – делать выводы об эффективности кандидатов пока рано.

"Он обещал возвратить то, что невозвратимо, и прекращение войны, которая пока еще идет. Но прекратить ее он может, по крайней мере, попытаться, для этого нужны, наверно, другие настроения на Украине, чтобы это произошло. А то, что эти люди непрофессиональны, пока я бы так не говорил", - заявил собеседник агентства.

Токарев подчеркнул, что "центр принятия решений на Украине – это не только Зеленский". "Немножко решают из-за океана, еще немножко из Брюсселя, еще немножко (бизнесмен) Игорь Коломойский. Когда все эти акторы сходятся в чем-то, тогда возникает решение", - продолжил эксперт. Он считает, что воспринимать Зеленского как политика, "который борется с системой, элитами, а сейчас сам решает, что будет делать – не стоит".