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РИА Новости

Зеленский назвал первые сто дней своего президентства "тихой прогулкой"

17:02 29.08.2019 (обновлено: 17:08 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг во время выступления в Верховной раде, что критически оценивает свои первые 100 дней на посту главы государства, считает их "тихой прогулкой".
"Недавно прошли 100 дней моей президентской каденции, было много разных оценок, но поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда", - сказал Зеленский. Трансляцию ведет телеканал "Рада".
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"Люди в него еще верят". Что успел сделать Зеленский за первые сто дней
Он выразил уверенность, что сейчас страна наконец "сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений".
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