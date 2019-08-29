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РИА Новости

Вице-спикером Рады избрали депутата от "Батькивщины" Елену Кондратюк

17:01 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Вице-спикером парламента Украины нового созыва избрана депутат от фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк.
Соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кондратюк является депутатом Верховной рады с 2007 года.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволяет ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук
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