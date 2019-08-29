Вице-спикером Рады избрали депутата от "Батькивщины" Елену Кондратюк

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Вице-спикером парламента Украины нового созыва избрана депутат от фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк.

Соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кондратюк является депутатом Верховной рады с 2007 года.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.