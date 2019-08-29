Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T17:18Z
https://ria.ru/20190829/1558042907.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155541/88/1555418894_0:0:2881:1622_1036x0_80_0_0_e35bcab87b18cd04fd12904915cab118.jpg
РИА Новости

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

16:39 29.08.2019 (обновлено: 17:18 29.08.2019)
72287
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот. Экран смартфона нардепа сфотографировали журналисты "Страна.ua".
По словам Богуцкой, Рада решила оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел в новом составе правительства, чтобы предотвратить переворот, который "серьезно готовит" бывший президент Украины Петр Порошенко.
© Фото : СТРАНА.uaФото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны"
Фото переписки депутата от партии Слуга народа Лизы Богуцкой, сделанное журналистами Страны
© Фото : СТРАНА.ua
Фото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны"
"Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем депутатскую неприкосновенность. Но оставим министра МВД", — говорится в сообщении.
Как отметила парламентарий, она расстроена тем, что Аваков сохранит свой пост, однако "другого пути пока нет".
© Фото : СТРАНА.uaФото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны"
Фото переписки депутата от партии Слуга народа Лизы Богуцкой, сделанное журналистами Страны
© Фото : СТРАНА.ua
Фото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны"
"Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", — пояснила Богуцкая.
Она добавила, что позже собирается написать об этом пост в фейсбуке и уже готовится к атакам пользователей "на всю фракцию "Слуга народа".
В свою очередь, бывший советник Порошенко Юрий Бирюков скептически отнесся к предположению о подготовке госпереворота.
"Я таки понимаю, что мыслительные процессы у них слабенькие, а потому они не смогут внятно ответить на простой вопрос: "А не проще было путч сделать в начале этого года?" — написал он в фейсбуке.
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
24 августа, 08:00РИА Новости
"Командовать парадом он не будет". Ждать ли Украине военного переворота
Ранее "Украинская правда" сообщила, что Аваков останется в составе правительства в качестве главы МВД. По информации других СМИ, он будет выполнять функции "временного министра". При этом депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что президент страны Владимир Зеленский рассматривает на должность министра внутренних дел четыре кандидатуры, в том числе Авакова.
В четверг украинский парламент нового созыва открыл свое первое заседание. Верховная рада намерена назначить премьер-министра, на пост которого "Слуга народа" выдвинула замглавы офиса президента Алексея Гончарука. Из-за монобольшинства пропрезидентской фракции в парламенте именно Гончарук станет новым главой правительства. Кроме того, Рада планирует утвердить новый состав украинского кабмина. Ожидается, что парламентарии также одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
25 августа, 05:40РИА Новости
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
3736610101319
Обсудить 16
Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеАрсен АваковПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныКабинет министров УкраиныВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Дешёвая постановка для простого обывателя .)))
29 августа, 18:01
Данил Некипелов
45131002
Можно и на смартфоне Навального нафигачить чего угодно...
29 августа, 19:22
ЭХЭдуард Х
8300321
Рекомендуем
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
РИА
Новости
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Лента
новостей
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Бурый медведь
Нападение медведей на американцев попало на видео
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Регистратура
В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Лента новостейМолния