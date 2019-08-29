Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот. Экран смартфона нардепа сфотографировали журналисты Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот. Экран смартфона нардепа сфотографировали журналисты "Страна.ua"

По словам Богуцкой, Рада решила оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел в новом составе правительства, чтобы предотвратить переворот, который "серьезно готовит" бывший президент Украины Петр Порошенко.

© Фото : СТРАНА.ua Фото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны" © Фото : СТРАНА.ua Фото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны"

"Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем депутатскую неприкосновенность. Но оставим министра МВД", — говорится в сообщении.

Как отметила парламентарий, она расстроена тем, что Аваков сохранит свой пост, однако "другого пути пока нет".

© Фото : СТРАНА.ua Фото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны" © Фото : СТРАНА.ua Фото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны"

"Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", — пояснила Богуцкая.

Она добавила, что позже собирается написать об этом пост в фейсбуке и уже готовится к атакам пользователей "на всю фракцию "Слуга народа".

В свою очередь, бывший советник Порошенко Юрий Бирюков скептически отнесся к предположению о подготовке госпереворота.

"Я таки понимаю, что мыслительные процессы у них слабенькие, а потому они не смогут внятно ответить на простой вопрос: "А не проще было путч сделать в начале этого года?" — написал он в фейсбуке.

Ранее "Украинская правда" сообщила, что Аваков останется в составе правительства в качестве главы МВД. По информации других СМИ, он будет выполнять функции "временного министра". При этом депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что президент страны Владимир Зеленский рассматривает на должность министра внутренних дел четыре кандидатуры, в том числе Авакова.