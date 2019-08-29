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РИА Новости

Первым вице-спикером Рады избрали полпреда президента Руслана Стефанчука

16:19 29.08.2019 (обновлено: 18:28 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук . Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Первым вице-спикером парламента Украины нового созыва избран депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа", представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 330 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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