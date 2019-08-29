Пять районов Ленобласти получат гранты на благоустройство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Пять районов Ленинградской области - Волосовский, Выборгский, Всеволожский, Сланцевский и Лужский - получат 45 миллионов рублей из региональной казны, став лучшими по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2018 году, сообщила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям региона Лира Бурак.

"Гранты будут направлены на ремонт, содержание и реконструкцию общеобразовательных и учреждений, на мероприятия в сфере культуры, оплату работ по благоустройству, строительство спортивных площадок и другие цели",- сказала Бурак.

Она напомнила, что эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается ежегодно. Мониторинг проводится по девяти направлениям и 39 показателям, характеризующим уровень экономического развития, положение в дошкольном и общем образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве и в целом организацию местного самоуправления на муниципальном уровне.