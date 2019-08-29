Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T16:11Z
https://ria.ru/20190829/1558041296.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155552/27/1555522776_50:0:1444:784_1036x0_80_0_0_fe6a6bff7532da581a358d5c724e5995.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Пять районов Ленобласти получат гранты на благоустройство

16:11 29.08.2019
61
© mos.ruБлагоустройство
Благоустройство
© mos.ru
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Пять районов Ленинградской области - Волосовский, Выборгский, Всеволожский, Сланцевский и Лужский - получат 45 миллионов рублей из региональной казны, став лучшими по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2018 году, сообщила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям региона Лира Бурак.

"Гранты будут направлены на ремонт, содержание и реконструкцию общеобразовательных и учреждений, на мероприятия в сфере культуры, оплату работ по благоустройству, строительство спортивных площадок и другие цели",- сказала Бурак.

Она напомнила, что эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается ежегодно. Мониторинг проводится по девяти направлениям и 39 показателям, характеризующим уровень экономического развития, положение в дошкольном и общем образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве и в целом организацию местного самоуправления на муниципальном уровне.
Бурак также уточнила, что ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил увеличить объем средств, направляемых на гранты районам-победителям с 30 до 50 миллионов рублей Гранты теперь выделяются по двум группам муниципальных образований: достигших за год наилучшие результаты комплексной оценки, между которыми распределят 45 миллионов рублей и за лучшую динамику показателей, им предусмотрено 5 миллионов рублей.
Полигон твердых бытовых отходов
Вчера, 13:37Ленинградская область
В Ленобласти переоборудуют площадки для современного сбора ТБО
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Полигон твердых бытовых отходов
В Ленобласти переоборудуют площадки для современного сбора ТБО
РИА
Новости
Лодка с мигрантами, севшими на мель в Гибралтарском проливе
У берегов Испании за сутки спасли почти 220 мигрантов
Кран в ванной комнате.
В трех районах Ленобласти модернизируют системы водоснабжения
На уроке в школе
Власти Ленобласти усовершенствуют региональную систему образования
Лента
новостей
Детский технопарк Кванториум
В Югре откроют пятый детский технопарк
Люди в инвалидных креслах
Эксперт: около 20% пострадавших в ДТП детей становятся инвалидами
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
Нештатные ситуации на МКС в 2010-2019 годах
Микаэл Леонович Таривердиев. 1972 год
Рукописи Таривердиева передали в Российский национальный музей музыки
Знак процента
Чистый процентный доход Новикомбанка по МСФО в I полугодии вырос на 45%
Американская актриса, модель и певица Кирстен Данст на красной дорожке церемонии открытия 69-го Каннского кинофестиваля
Кирстен Данст заявила, что ее игнорируют в Голливуде
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Ленобласть будет активно применять цифровые технологии для управления
Развитие стандарта ISO/TS 22163 обсудили на салоне PRO//Движение.Экспо
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕС может применить статью о взаимопомощи в случае гибридных атак
Вид на горы в Майкопском районе Республики Адыгея
Адыгея присоединится к акции в честь 75-летия мелодии гимна России
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ увеличил портфель электронных гарантий малому бизнесу до 50 млрд рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
Лента новостейМолния