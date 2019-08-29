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РИА Новости

У берегов Испании за сутки спасли почти 220 мигрантов

16:10 29.08.2019
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© AFP 2019 / Marcos MorenoЛодка с мигрантами, севшими на мель в Гибралтарском проливе
Лодка с мигрантами, севшими на мель в Гибралтарском проливе
© AFP 2019 / Marcos Moreno
Лодка с мигрантами, севшими на мель в Гибралтарском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Почти 220 нелегальных мигрантов спасены у берегов Испании, передает радиостанция COPE со ссылкой на представителя службы спасения на море.
По данным радиостанции, в среду два патрульных судна службы спасения перехватили три лодки в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного), в которых в общей сложности находились 219 мигрантов.
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Как отмечается, позднее 142 мигранта были отправлены в порт Малаги. Оставшиеся 77 человек были перевезены в порт Альмерии.
Согласно источнику, все спасенные мигранты являются выходцами из африканских стран.
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