У берегов Испании за сутки спасли почти 220 мигрантов

Лодка с мигрантами, севшими на мель в Гибралтарском проливе. Архивное фото

Лодка с мигрантами, севшими на мель в Гибралтарском проливе

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Почти 220 нелегальных мигрантов спасены у берегов Испании, передает радиостанция COPE со ссылкой на представителя службы спасения на море.

По данным радиостанции, в среду два патрульных судна службы спасения перехватили три лодки в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного), в которых в общей сложности находились 219 мигрантов.

Как отмечается, позднее 142 мигранта были отправлены в порт Малаги. Оставшиеся 77 человек были перевезены в порт Альмерии.