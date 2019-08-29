Во Франции увидели "небывалые" возможности для решения украинского кризиса

ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что по ситуации на Украине существует "небывалое окно возможностей", и подчеркнул необходимость проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

"По Украине существует небывалое окно возможностей - с украинским президентом (Владимиром Зеленским - ред.), который хочет мира и у которого есть необходимая политическая опора для того, чтобы принимать сложные политические решения, который делает жесты, и президент (России Владимир - ред.) Путин, который со своей стороны поделился осторожным оптимизмом с президентом республики (Франция Эммануэлем Макроном - ред.) в форте Брегансон", - сказал Ле Дриан, выступая на конференции французских послов.

"Сегодня мы имеем ситуацию, которая нам позволяет организовать в ближайшие недели встречу в "нормандском формате", поскольку мы не должны упускать шанс иметь конкретные подвижки", - подчеркнул французский министр.