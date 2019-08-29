Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T16:02Z
https://ria.ru/20190829/1558040931.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_0:90:3323:1959_1036x0_80_0_0_e41d0a63389565980b1f0dc20f1222dc.jpg
РИА Новости

Во Франции увидели "небывалые" возможности для решения украинского кризиса

16:02 29.08.2019
2102
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан . Архивное фото
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что по ситуации на Украине существует "небывалое окно возможностей", и подчеркнул необходимость проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
"По Украине существует небывалое окно возможностей - с украинским президентом (Владимиром Зеленским - ред.), который хочет мира и у которого есть необходимая политическая опора для того, чтобы принимать сложные политические решения, который делает жесты, и президент (России Владимир - ред.) Путин, который со своей стороны поделился осторожным оптимизмом с президентом республики (Франция Эммануэлем Макроном - ред.) в форте Брегансон", - сказал Ле Дриан, выступая на конференции французских послов.
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
Вчера, 09:39РИА Новости
В ДНР заявили, что включение США в "нормандский формат" не имеет смысла
"Сегодня мы имеем ситуацию, которая нам позволяет организовать в ближайшие недели встречу в "нормандском формате", поскольку мы не должны упускать шанс иметь конкретные подвижки", - подчеркнул французский министр.
Ранее Макрон заявил о проведении встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств в сентябре.
Канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 12:52РИА Новости
Россия и Германия продолжат подготовку к саммиту в "нормандском формате"
3343154
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎Владимир ЗеленскийФранцияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бойцы батальона “Азов”
Киев выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Спикер Рады Украины выступил за отмену неприкосновенности президента
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕС может применить статью о взаимопомощи в случае гибридных атак
Лента
новостей
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский пригрозил Раде роспуском
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
ЕС обсудит идею "скоординированного морского присутствия" в ряде регионов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать полицейских со своей территории
Новые вагоны купе для РЖД
Эксперты выяснили, почему россияне выбирают верхние полки в поездах
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Фракция партии Порошенко в Раде перешла в оппозицию
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым на "Новой волне"
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Тыквенный сок
Врач назвала три самых полезных продукта осенью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
Лента новостейМолния