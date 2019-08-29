Эксперт прокомментировал слова Джека Ма о 12-часовой рабочей неделе

"Мечтать не вредно. Обратите внимание, что в его фразе присутствует глагол "должен", там не говорится о том, что "может". Может быть, он и должен, но он не может, потому что все эти разговоры о том, что придут роботы и искусственный интеллект и дадут людям пинок под зад, и тем окажется нечего делать – это дурные мечтания инженеров. Эти страхи возникают уже не первый раз в истории", - сказал РИА Новости Капелюшников.