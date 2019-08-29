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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова Джека Ма о 12-часовой рабочей неделе

15:55 29.08.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Разговоры о двенадцатичасовой рабочей неделе – это "дурные мечтания инженеров" и "сказки", которые не имеют никакого отношения к реальным процессам в экономике, считает заместитель директора центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.
Ранее основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект во многом заменит человека, и в перспективе люди должны работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа".
"Мечтать не вредно. Обратите внимание, что в его фразе присутствует глагол "должен", там не говорится о том, что "может". Может быть, он и должен, но он не может, потому что все эти разговоры о том, что придут роботы и искусственный интеллект и дадут людям пинок под зад, и тем окажется нечего делать – это дурные мечтания инженеров. Эти страхи возникают уже не первый раз в истории", - сказал РИА Новости Капелюшников.
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Он отметил, что как только в истории происходили какие-то серьезные экономические сдвиги, "сразу находились катастрофисты, которые обещали апокалипсис: машины полностью вытеснят людей, возникнет поднебесная запредельная безработица, и вообще смысл жизни для них потеряется".
"Все это сказки... Никакого отношения к реальным процессам в экономике, в жизни общества это не имеет", - подчеркнул Капелюшников.
Говоря о реформировании системы образования, эксперт обратил внимание на то, что это нужно делать постоянно. "Систему образования нужно реформировать всегда, система образования не бывает в таком состоянии, что ее не нужно было бы реформировать", - добавил он.
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