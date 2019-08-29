Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.

"Я думаю, в следующие 20-30 лет продолжительность жизни человека может стать длиннее, биотехнологии могут позволить человеку жить 100-120 лет", — заявил он на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, трансляцию которой опубликовал китайский экономический журнал Caijing.

По его словам, раньше надо было много трудиться, однако в будущем будет достаточно работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа.

В то же время Джек Ма — известный сторонник графика 996, который предполагает рабочий день с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

"В этом мире каждый человек надеется достичь успеха, надеется на лучшую жизнь, все хотят, чтобы их уважали. Я хочу спросить всех, если вы не тратите больше усилий и времени, чем другие люди, как вы сможете добиться успеха, которого вы хотите?" — приводит его слова издание Paper