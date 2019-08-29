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РИА Новости

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

14:14 29.08.2019 (обновлено: 15:41 29.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.

"Я думаю, в следующие 20-30 лет продолжительность жизни человека может стать длиннее, биотехнологии могут позволить человеку жить 100-120 лет", — заявил он на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, трансляцию которой опубликовал китайский экономический журнал Caijing.

По его словам, раньше надо было много трудиться, однако в будущем будет достаточно работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа.
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В то же время Джек Ма — известный сторонник графика 996, который предполагает рабочий день с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.
"В этом мире каждый человек надеется достичь успеха, надеется на лучшую жизнь, все хотят, чтобы их уважали. Я хочу спросить всех, если вы не тратите больше усилий и времени, чем другие люди, как вы сможете добиться успеха, которого вы хотите?" — приводит его слова издание Paper.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая в сфере электронной коммерции. Ее основал Джек Ма в 1999 году. Ей также принадлежат кинокомпания Alibaba Pictures, торговая площадка Alibaba.com, интернет-магазины AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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Джек МаAlibaba GroupКитайШанхайЭкономика
Популярные комментарии
Почему все говорят, что я хочу достичь успеха? Я просто хочу жить как человек из 21 века. Мне не нужны мега яхты и миллиардные виллы! Я не хочу всю свою жизнь провести на работе.
29 августа, 14:53
ИБИван Брынов
6013004
Очень удобно рассказывать о том, что люди должны по 3 дня в неделю работать, когда у тебя есть десятки миллионов. Но я пока еще не знаю ни про одного успешного и состоятельного человека, который бы не работал как вол. Лёгких честных денег не бывает и деньги зарабатываются трудом. А за работу 3 дня в неделю по 3 часа будут платить соответствующе.
29 августа, 14:23
Константин Е
28330012
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