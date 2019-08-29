Спикер Рады Украины выступил за отмену неприкосновенности президента

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины, депутат от партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков считает, что неприкосновенность должна быть снята не только с депутатов, но и с президента.

В марте в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что после победы на президентских выборах планирует быстро лишить неприкосновенности президента, депутатов Верховной рады и судей.

"Я считаю, что неприкосновенность надо снимать со всех, чтобы все были равными перед законом. Эта позиция была, есть и будет оставаться", - заявил Разумков в четверг в украинском парламенте до того, как его назначили на должность спикера Рады.

Он выразил надежду, что вопрос снятия неприкосновенности "будет решен".

Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.