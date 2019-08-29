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РИА Новости

Спикер Рады Украины выступил за отмену неприкосновенности президента

15:49 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины, депутат от партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков считает, что неприкосновенность должна быть снята не только с депутатов, но и с президента.
В марте в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что после победы на президентских выборах планирует быстро лишить неприкосновенности президента, депутатов Верховной рады и судей.
"Я считаю, что неприкосновенность надо снимать со всех, чтобы все были равными перед законом. Эта позиция была, есть и будет оставаться", - заявил Разумков в четверг в украинском парламенте до того, как его назначили на должность спикера Рады.
Он выразил надежду, что вопрос снятия неприкосновенности "будет решен".
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Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Депутатская, президентская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Вначале Рада направляет законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после чего, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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