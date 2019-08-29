Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T15:57Z
https://ria.ru/20190829/1558039503.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_b67d8e630af22d3102c3a2ffed3d8805.jpg
РИА Новости

"Оппозиционная платформа" предложила назначить Шуфрича вице-спикером Рады

15:44 29.08.2019 (обновлено: 15:57 29.08.2019)
409
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" предлагает назначить депутата партии Нестора Шуфрича на должность вице-спикера Верховной рады Украины, сообщил в четверг сопредседатель фракции Вадим Рабинович.
"От нашей фракции мы предлагаем народного депутата Нестора Шуфрича на должность вице-спикера парламента от оппозиции", - сказал Рабинович на заседании парламента.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
28 августа, 13:40РИА Новости
В Раде потребовали отказаться от назначения Шуфрича главой комитета
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
710002
Обсудить 0
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеНестор ШуфричУкраинаВ мире
Рекомендуем
Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
Шуфрич предложил расследовать преступления предыдущей власти
РИА
Новости
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Спикер Рады Украины выступил за отмену неприкосновенности президента
Бойцы батальона “Азов”
Киев выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона, заявили в ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Лента
новостей
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Фракция партии Порошенко в Раде перешла в оппозицию
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Во Франции увидели "небывалые" возможности для решения украинского кризиса
Заседание Верховной рады Украины
Вице-спикером Рады избрали депутата от "Батькивщины" Елену Кондратюк
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
ЕС обсудит идею "скоординированного морского присутствия" в ряде регионов
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук
Первым вице-спикером Рады избрали полпреда президента Руслана Стефанчука
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о желании начать отношения с США с "нового листа"
Дмитрий Разумков
Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков стал спикером Верховной рады
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Юрий Бойко оценил новый состав Верховной рады Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский предложил Раде назначить Пристайко главой МИД
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский предложил Раде сменить глав Генпрокуратуры и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский пригрозил Раде роспуском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
Лента новостейМолния