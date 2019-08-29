"Оппозиционная платформа" предложила назначить Шуфрича вице-спикером Рады

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" предлагает назначить депутата партии Нестора Шуфрича на должность вице-спикера Верховной рады Украины, сообщил в четверг сопредседатель фракции Вадим Рабинович.
"От нашей фракции мы предлагаем народного депутата Нестора Шуфрича на должность вице-спикера парламента от оппозиции", - сказал Рабинович на заседании парламента.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.