Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции "относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональности избирательной системы". При этом тест законопроекта пока отсутствует.

Вместе с тем Зеленский внес законопроекты, которые предусматривают изменения в Конституцию, в том числе "законодательную инициативу народа", "закрепление полномочий президента Украины создавать независимые регуляторы, Национальное антикоррупционное бюро", а также относительно "отмены адвокатской монополии". Тексты этих законопроектов также пока отсутствуют на сайте Рады.