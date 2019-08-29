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РИА Новости

Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию

15:40 29.08.2019 (обновлено: 15:45 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции "относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональности избирательной системы". При этом тест законопроекта пока отсутствует.
Вместе с тем Зеленский внес законопроекты, которые предусматривают изменения в Конституцию, в том числе "законодательную инициативу народа", "закрепление полномочий президента Украины создавать независимые регуляторы, Национальное антикоррупционное бюро", а также относительно "отмены адвокатской монополии". Тексты этих законопроектов также пока отсутствуют на сайте Рады.
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Дмитрий Разумков
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