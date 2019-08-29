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РИА Новости

На Шри-Ланке более 42 тысяч человек заразились лихорадкой денге

15:40 29.08.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Свыше 42 тысяч случаев заболевания лихорадкой денге зарегистрированы на Шри-Ланке за первые восемь месяцев текущего года, передает агентство Синьхуа.
По данным агентства, наибольшее число случаев заражения зафиксировано в столичном округе Коломбо (около 8,8 тысячи заразившихся). Отмечается, что от вируса погибли 62 человека.
В 2018 году лихорадкой денге на Шри-Ланке заразились более 48 тысяч человек, 50 человек скончались.
Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti.
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Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.
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