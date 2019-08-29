На Шри-Ланке более 42 тысяч человек заразились лихорадкой денге

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.