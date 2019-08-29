Фракция партии Порошенко в Раде перешла в оппозицию

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Фракция партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины заявила о переходе в оппозицию к правящей политсиле, заявила в четверг с парламентской трибуны сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост президент Владимир Зеленский выдвинул замглавы своего офиса Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

"Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих (парламентских – ред.) выборов. Мы переходим в оппозицию и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине", - сказала Геращенко. Трансляцию ведет телеканал " Рада ".

При этом она отметила, что фракция, как оппозиционная сила, не будет голосовать за кадровые вопросы.

Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в четверг в Верховной Раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.