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РИА Новости

Фракция партии Порошенко в Раде перешла в оппозицию

15:38 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Фракция партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины заявила о переходе в оппозицию к правящей политсиле, заявила в четверг с парламентской трибуны сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост президент Владимир Зеленский выдвинул замглавы своего офиса Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
"Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих (парламентских – ред.) выборов. Мы переходим в оппозицию и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине", - сказала Геращенко. Трансляцию ведет телеканал "Рада".
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
Вчера, 13:37РИА Новости
Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра
При этом она отметила, что фракция, как оппозиционная сила, не будет голосовать за кадровые вопросы.
Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в четверг в Верховной Раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.
По закону, в Раде формируется коалиция депутатских фракций "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания. В ее состав должны войти большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть минимум 226 избранников. Таким образом, дедлайн для создания коалиции в нынешнем составе парламента был бы 29 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 14:23РИА Новости
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