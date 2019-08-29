Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков стал спикером Верховной рады

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Спикером парламента Украины нового созыва избран глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Разумков после избрания пообещал, что "этот парламент войдет в историю как парламент, который сможет объединить Украину".

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.