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РИА Новости

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков стал спикером Верховной рады

15:34 29.08.2019 (обновлено: 16:37 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Спикером парламента Украины нового созыва избран глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Разумков после избрания пообещал, что "этот парламент войдет в историю как парламент, который сможет объединить Украину".
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволяет ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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Дмитрий РазумковПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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