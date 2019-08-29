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РИА Новости

Список пленных для обмена еще не утвержден, заявил Медведчук

15:05 29.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что список лиц для обмена между Украиной и Россией еще не согласован.
"Окончательный вариант обмена, в том числе и количественный, еще не утвержден. Мне известно из СМИ о варианте "33 на 33", но пока что до конца индивидуально по личностям не согласовано. Это мне известно. А все остальное - это переговорная позиция, и на такие вопросы должна отвечать власть", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в четверг.
Он добавил, что не знает, кто может дискредитировать украинского президента Владимира Зеленского и сорвать процесс обмена пленных между Украиной и Россией. "Я не знаю, кто может подставлять Зеленского. По этому поводу надо обращаться к нему и его команде. В частности, к тем, кто принимает непосредственное участие в переговорах по обмену. Может и подставляют, а может и нет. Это вопрос к ним", - добавил лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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