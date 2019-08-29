Список пленных для обмена еще не утвержден, заявил Медведчук

Он добавил, что не знает, кто может дискредитировать украинского президента Владимира Зеленского и сорвать процесс обмена пленных между Украиной и Россией. "Я не знаю, кто может подставлять Зеленского. По этому поводу надо обращаться к нему и его команде. В частности, к тем, кто принимает непосредственное участие в переговорах по обмену. Может и подставляют, а может и нет. Это вопрос к ним", - добавил лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь".