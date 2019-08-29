МВД разработало новые стандарты конвоирования заключенных

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. МВД РФ разработало новые стандарты конвоирования заключенных, говорится в письме министерства в ответ на обращение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на плохие условия, в которых содержатся арестанты при конвоировании в спецавтомобилях МВД. В частности, они указывали на отсутствие в них кондиционеров, систем вентиляции и тесноту.

"МВД РФ с учетом прецедентной практики Европейского Суда по правам человека о несоответствии национальных стандартов перевозки лиц, находящихся под стражей, общепризнанным принципам, разработаны и утверждены новые стандарты (условия) перевозки подозреваемых и обвиняемых в специальных автомобилях полиции, в полной мере отвечающие нормам международного права", - говорится в письме.

В письме отмечается, что при конвоировании теперь предусмотрено использование кондиционеров, систем отопления и вентиляции.

"В помещениях для перевозки лиц почти в два раза увеличены площадь личного пространства на одного человека и уровень освещенности", - говорится в документе.

Также новинками станут увеличенная высота помещений, которая доведена до среднего роста человека, и поручни для безопасности.

Титов, комментируя ответ МВД, заявил РИА Новости, что МВД разработало новые стандарты перевозки, соответствующие нормам международного права, однако "поскольку жалобы на условия перевозки продолжают поступать, то неясно – стандарты только разработаны, или уже внедрены".