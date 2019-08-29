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РИА Новости

Сенатор оценил слова китайского бизнесмена о 12-часовой рабочей неделе

14:52 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский называет слова известного китайского бизнесмена Джека Ма о 12-часовой рабочей неделе данью моде и считает, что искусственный интеллект будет широко задействован на производстве, в то время как во многих других сферах всегда будет востребовано участие человека.
Основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект во многом заменит человека, и в перспективе люди должны работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа".
"Это заявление можно рассматривать как дань моде. Технологический прогресс не стоит на месте, и искусственный интеллект будет все чаще задействован на производстве и в других сферах", - сказал РИА Новости Рязанский.
В то же время, по его мнению, наибольшее развитие будет в тех направлениях, где задействован человеческий труд. "Там, где нужны человеческое участие, человеческое общение. Например, в образовании, здравоохранении. Это всегда будет востребовано", - уверен парламентарий.
Офисный работник
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Джек МаВалерий РязанскийСовет Федерации РФКитайВ мире
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