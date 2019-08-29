В Индонезии применили слезоточивый газ для разгона протестующих

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Индонезии выпустили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, участвовавшую в акции протеста, которая переросла в беспорядки в провинции Папуа, сообщает Сотрудники правоохранительных органов Индонезии выпустили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, участвовавшую в акции протеста, которая переросла в беспорядки в провинции Папуа, сообщает агентство Antara

Ранее со ссылкой на агентство и данные полиции сообщалось о том, что на акциях протеста, которые вылились в беспорядки, в индонезийской провинции Папуа погибли двое гражданских лиц и один военнослужащий.

Журналист агентства отметил, что протестующие бросали камни в магазины и офисные здания столицы провинции, города Джаяпура, и поджигали автомобильные шины на улицах. Чтобы разогнать толпу демонстрантов, устроивших беспорядки, полиция и военные применили слезоточивый газ. Некоторые из протестующих отступили.

При этом региональное военное командование подготовило две роты солдат для оказания помощи полиции. Правоохранители также поместили колючую проволоку в ключевых местах на улице, по которой шли протестующие.

Sekuat apapun kita menahan, semesta tau apa yg terbaik buat bangsa Indonesia dan Papua. Kita boleh menahan, tp semesta kadang suka becanda



Ket. Foto: Jayapura today #CegahReferendumPapua pic.twitter.com/VOoIAS3TIL — Kafirgarislucu (@Kafirgarislucu1) August 29, 2019

Протесты и связанные с ними беспорядки начались в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа на прошлой неделе после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны - восточной Явы и Западного Сулавеси. Местные СМИ сообщали, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.