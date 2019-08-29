Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T14:48Z
https://ria.ru/20190829/1558034632.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/135968/59/1359685952_0:195:3388:2101_1036x0_80_0_0_8c4eb55eb85df86993939bb20bfb8d47.jpg
РИА Новости

В Индонезии применили слезоточивый газ для разгона протестующих

14:48 29.08.2019
1002
© AFP 2019 / Manan VatsyayanaПолицейская лента
Полицейская лента
© AFP 2019 / Manan Vatsyayana
Полицейская лента. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Индонезии выпустили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, участвовавшую в акции протеста, которая переросла в беспорядки в провинции Папуа, сообщает агентство Antara.
Ранее со ссылкой на агентство и данные полиции сообщалось о том, что на акциях протеста, которые вылились в беспорядки, в индонезийской провинции Папуа погибли двое гражданских лиц и один военнослужащий.
Карета скорой помощи
28 августа, 14:49РИА Новости
СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии
Журналист агентства отметил, что протестующие бросали камни в магазины и офисные здания столицы провинции, города Джаяпура, и поджигали автомобильные шины на улицах. Чтобы разогнать толпу демонстрантов, устроивших беспорядки, полиция и военные применили слезоточивый газ. Некоторые из протестующих отступили.
При этом региональное военное командование подготовило две роты солдат для оказания помощи полиции. Правоохранители также поместили колючую проволоку в ключевых местах на улице, по которой шли протестующие.
Протесты и связанные с ними беспорядки начались в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа на прошлой неделе после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны - восточной Явы и Западного Сулавеси. Местные СМИ сообщали, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.
Протестующие в Папуа и Западном Папуа заявляют о своей готовности продолжать акцию до тех пор, пока в стране не прекратится дискриминация папуасов по этническому признаку. По мнению представителей сил безопасности Индонезии, причиной массовых выступлений в восточной части страны стали "подстрекательские" и часто "не соответствующие действительности" сообщения в социальных сетях о нападениях на папуасов и об этнических столкновениях между папуасами и представителями других национальностей в центральных провинциях страны.
302100
Обсудить 0
Восточная ЯваМоскваИндонезияВ мире
Рекомендуем
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Источник: задержанный в Гибралтаре иранский танкер разгрузится в Турции
РИА
Новости
Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
Иран хочет ускорить судебный процесс по задержанному британскому танкеру
Акция протеста в Гонконге
Полиция Гонконга запретила антиправительственные демонстрации в субботу
Акция протеста в Гонконге
Гонконгские школьники планируют начать забастовку
Лента
новостей
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала угрозу США ввести морскую блокаду Венесуэлы
Сотрудник полиции в Барселоне
В Испании задержали предполагаемого пособника ИГ*
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
Актер и ведущий Лоуренс О'Доннелл
Трамп прокомментировал слова ведущего о связях с "русскими олигархами "
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Задержание
СМИ: в Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Мосул, Ирак
Иракское ополчение заявило о ликвидации одного из главарей ИГ*
Железнодорожный светофор. Архивное фото
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Лента новостейМолния