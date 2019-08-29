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РИА Новости

Путин обсудил с врио губернатора Забайкалья повышение зарплат в регионе

14:38 29.08.2019 (обновлено: 15:14 29.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи. 29 августа 2019
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи. 29 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи. 29 августа 2019
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым повышение заработной планы по всем территориальным органам федеральных ведомств.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Врио губернатора рассказал президенту, что уровень зарплаты в регионе составляет 35 тысяч рублей. Он также отметил, что из-за низких зарплат в территориальных подразделениях федеральных органов власти "недокомплект".
"Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края… При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой – якутские морозы, самый "горимый" регион. В общем, суровые условия, много ограничений, а коэффициент всего 1,2", - сообщил Осипов.
Путин в ответ заявил, что "по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы".
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