Путин обсудил с врио губернатора Забайкалья повышение зарплат в регионе

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи. 29 августа 2019

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи. 29 августа 2019

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым повышение заработной планы по всем территориальным органам федеральных ведомств.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Врио губернатора рассказал президенту, что уровень зарплаты в регионе составляет 35 тысяч рублей. Он также отметил, что из-за низких зарплат в территориальных подразделениях федеральных органов власти "недокомплект".

"Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края… При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой – якутские морозы, самый "горимый" регион. В общем, суровые условия, много ограничений, а коэффициент всего 1,2", - сообщил Осипов.