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РИА Новости

Биография Александра Числова

14:34 29.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Числов
Актер Александр Числов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российский актер Александр Владимирович Числов родился 13 октября 1964 года в Грозном. В 1982 году семья переехала в Москву.
Окончил театральную студию "Гармония" (педагог Михаил Романенко).
В 1989 году состоялся дебют Александра Числова в кинематографе. Он снялся в небольших ролях сразу в трех кинофильмах: "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".
В 1990 году он сыграл роли в лентах: "Дураки умирают по пятницам", "Мария Магдалина", "Облако-рай", "Русская рулетка". В том же году вышел фильм "Сто дней до приказа", снятый по повести Юрия Полякова режиссером Хусейном Эркеновым. Молодой артист понравился режиссеру, и он стал приглашать его в свои кинопроекты: "Холод" (1991), "Не стреляйте в пассажира" (1993), "Черный мяч"(2002), "Я тебя обожаю" (2005), "Залезть на луну" (2010).
Александр Числов исполнял в основном роли второго плана в фильмах и сериалах. Артист снялся в таких картинах, как "Курочка Ряба" (1994), "Любить по-русски-2" (1996), "Вор" (1997), "Ледниковый период" (2002), "Испанский вояж Степаныча" (2006), "Легенда №17" (2012), "Здрасьте, я ваш папа!"(2013), "Адаптация" (2017) и других, а также в сериалах "Петербургские тайны" (1994-1998), "Участок" (2003), "Папины дочки" (2007-2011), "Глахарь-3" (2010), "Интерны" (2010), "След" (2007-2016) и других.
В 2016 году он исполнил главную роль в фильме "Человек из будущего" (2016).
Всего за свою творческую карьеру Александр Числов сыграл более 140 ролей в кинокартинах.
29 августа 2019 года стало известно, что Александр Числов скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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