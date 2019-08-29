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РИА Новости

Депутат рассказала, кого Зеленский рассматривает на пост главы МВД

14:34 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает четыре кандидатуры на пост министра внутренних дел страны, среди них также нынешний глава МВД Арсен Аваков, сообщила депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук.
"Мы знаем, что на сегодня у президента четыре кандидатуры, которые он рассматривает, и те кандидаты, которые могут занять этот пост министра внутренних дел", - сказала Верещук журналистам в Раде, добавив, что среди них есть Аваков.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют в четверг. Вместе с тем, по данным издания "Левый берег", он может быть назначен в новый кабмин как "временный министр" и у него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства".
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
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