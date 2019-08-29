Депутат рассказала, кого Зеленский рассматривает на пост главы МВД

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает четыре кандидатуры на пост министра внутренних дел страны, среди них также нынешний глава МВД Арсен Аваков, сообщила депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Мы знаем, что на сегодня у президента четыре кандидатуры, которые он рассматривает, и те кандидаты, которые могут занять этот пост министра внутренних дел", - сказала Верещук журналистам в Раде, добавив, что среди них есть Аваков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют в четверг. Вместе с тем, по данным издания "Левый берег", он может быть назначен в новый кабмин как "временный министр" и у него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства".