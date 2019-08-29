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РИА Новости

Однопартийная коалиция в Раде означает сложный период, считает депутат

14:18 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко выступает на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко выступает на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Однопартийная коалиция в украинском парламенте означает начало сложного периода для страны, считает депутат Верховной рады Украины от фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Луценко.
Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в четверг в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.

"Мы видим, что полученное "Слугой народа" на сегодняшний день большинство даст возможность им без учета мнения оппозиции, других фракций принимать те решения, которые определены по вертикали из кабинета офиса президента. Поэтому я считаю, что это будет достаточно сложный период для Украины", - сказала Луценко в четверг в эфире телеканала "Прямой".

Она сомневается, что монокоалиция сможет принимать взвешенные решения. "У нас достаточно серьезные сомнения и тревога по поводу того, насколько взвешенно, правильно и серьезно депутаты, у которых нет опыта, а большинство, их около 100, не имеют нормального образования, которые не работали на соответствующих должностях… могут вдумчиво, грамотно и экспертно голосовать за законопроекты, которые будут предлагаться",- отметила Луценко.
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Вчера, 13:43РИА Новости
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По закону, в Раде формируется коалиция депутатских фракций "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания. В ее состав должны войти большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть минимум 226 избранников. Таким образом, дедлайн для создания коалиции в нынешнем составе парламента был бы 29 сентября.
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