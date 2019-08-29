Киевский суд завел дело против Луценко

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Ранее Черновецкий обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит запретить генпрокурору Украины выезд из страны.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", - сообщила пресс-служба.