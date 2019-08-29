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РИА Новости

Киевский суд завел дело против Луценко

14:12 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее Черновецкий обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит запретить генпрокурору Украины выезд из страны.
Юрий Луценко
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"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", - сообщила пресс-служба.
Против Черновецкого на Украине возбуждено дело. По версии украинского следствия, Черновецкий, занимая пост мэра Киева, изменил целевое назначение и передал в аренду по заниженной стоимости окружению экс-президента Виктора Януковича землю на склонах Днепра в районе здания Верховной рады под строительство вертолетной площадки. Правоохранители оценили убытки городскому бюджету в 9,6 миллиона долларов. Экс-мэр заявил, что считает дело против него местью генпрокурора Юрия Луценко за его критику на должности главы МВД в 2008 году. Черновецкий живет за границей.
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