В Совфеде оценили отказ Лукашенко ехать в Польшу

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Решение руководства Белоруссии отказаться от визита в Польшу на высшем уровне на мероприятия, приуроченные к 1 сентября, и выступить против избирательного подхода к приглашению стран – участниц антигитлеровской коалиции, можно только уважать, заявила РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

Ранее в Минске сообщили, что Белоруссию на памятных мероприятиях в Польше будет представлять посол страны. Приглашение было направлено главе Белоруссии Александру Лукашенко. В МИД Белоруссии отметили, что нельзя разделять вклад стран бывшего Советского Союза в победу над фашизмом и избирательно приглашать государства на памятные мероприятия 1 сентября, дату начала Второй мировой войны.

"Это крайне важная позиция руководства Белоруссии, достойное отношение к нашей общей памяти о Великой Отечественной войне, уважение к памяти и подвигу советского солдата", - сказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что подобное решение Минска можно только приветствовать.

"История показывает, что извне нас победить нельзя. Нужно не позволять нашим западным партнерам манипулировать нашими отношениями, нашей общей памятью", - заключила сенатор.