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РИА Новости

В Совфеде оценили отказ Лукашенко ехать в Польшу

13:53 29.08.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Решение руководства Белоруссии отказаться от визита в Польшу на высшем уровне на мероприятия, приуроченные к 1 сентября, и выступить против избирательного подхода к приглашению стран – участниц антигитлеровской коалиции, можно только уважать, заявила РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.
Ранее в Минске сообщили, что Белоруссию на памятных мероприятиях в Польше будет представлять посол страны. Приглашение было направлено главе Белоруссии Александру Лукашенко. В МИД Белоруссии отметили, что нельзя разделять вклад стран бывшего Советского Союза в победу над фашизмом и избирательно приглашать государства на памятные мероприятия 1 сентября, дату начала Второй мировой войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:31РИА Новости
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
"Это крайне важная позиция руководства Белоруссии, достойное отношение к нашей общей памяти о Великой Отечественной войне, уважение к памяти и подвигу советского солдата", - сказала Тимофеева.
Она подчеркнула, что подобное решение Минска можно только приветствовать.
"История показывает, что извне нас победить нельзя. Нужно не позволять нашим западным партнерам манипулировать нашими отношениями, нашей общей памятью", - заключила сенатор.
Ранее Варшава заявила, что не пригласила Москву на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.
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28 августа, 16:47РИА Новости
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за солидарности с Путиным
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Александр ЛукашенкоСовет Федерации РФПольшаБелоруссияРоссияВ мире
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