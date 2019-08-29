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РИА Новости

В Институте археологии рассказали о состоянии останков соратника Наполеона

13:49 29.08.2019 (обновлено: 13:51 29.08.2019)
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© Фото : ИА РАНПредположительная могила бригадного генерала
Предположительная могила бригадного генерала
© Фото : ИА РАН
Предположительная могила бригадного генерала. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты оценят пригодность останков соратника Наполеона генерала Гюдена, погибшего под Смоленском, для генетической экспертизы в ближайшее время, сообщила РИА Новости научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Татьяна Шведчикова.
Летом нынешнего года археологи в ходе раскопок в центре Смоленска обнаружили останки, принадлежащие, вероятнее всего, одному из ближайших соратников Наполеона генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену. Как сообщили тогда организаторы археологической экспедиции, необходимо провести ДНК-экспертизу останков, и если подтвердится информация, что они действительно принадлежат Гюдену, то их перезахоронение пройдет во Франции.
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"Мы сначала должны провести оценку возможности извлечения ДНК из этого, условно говоря, материала... Какие-то временные рамки я не могу указать, это зависит от лаборатории (медико-биологическая лаборатория управления экспертно-криминалистической деятельности при СК РФ - ред.) и их возможностей, но согласование на проведение экспертизы мы уже получили. Я думаю, что определенно в следующем году. Я надеюсь, что все это мы получим до конца года", - сказала Шведчикова в кулуарах пресс-конференции в Российском военно-историческом обществе.
Как пояснила эксперт, останки Гюдена были найдены в плохой сохранности, поэтому есть вероятность разрушения ДНК.
Она уточнила, что уже после этого возникнет необходимость брать образец ДНК у потомка генерала.
Шведчикова добавила, что будет также сделан изотопный анализ, который покажет рацион питания генерала. Анализ на содержание стронция позволит судить о месте прохождения человека.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
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