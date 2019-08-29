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РИА Новости

Партия "Слуга народа" создала коалицию в Верховной раде

13:47 29.08.2019 (обновлено: 13:55 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.
По закону, в Раде формируется коалиция депутатских фракций "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания. В ее состав должны войти большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть минимум 226 избранников. Таким образом, дедлайн для создания коалиции в нынешнем составе парламента был бы 29 сентября.
В законе четко говорится: фракция в Верховной раде, в состав которой входит большинство депутатов от конституционного состава парламента, имеет те же права, что и коалиция. Это означает, что "Слуга народа" по закону может самостоятельно формировать большинство, не привлекая к сотрудничеству другие партии.
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