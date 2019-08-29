Партия "Слуга народа" создала коалицию в Верховной раде

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.

По закону, в Раде формируется коалиция депутатских фракций "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания. В ее состав должны войти большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть минимум 226 избранников. Таким образом, дедлайн для создания коалиции в нынешнем составе парламента был бы 29 сентября.