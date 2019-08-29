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РИА Новости

СК проверит данные о падении ребенка в лужу с кипятком в Коми

13:42 29.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Следственные органы выясняются обстоятельства получения мальчиком телесных повреждений при падении с велосипеда в лужу с кипятком возле канализационного люка в городе Усинск, сообщает СУСК РФ по Коми.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по республике Коми по публикациям в средствах массовой информации о том, что 27 августа текущего года в городе Усинск катавшийся на велосипеде мальчик после падения в лужу с кипятком возле канализационного люка получил телесные повреждения, проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц, отмечают в ведомстве.
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Следственный комитет РФКомиРоссияПроисшествия
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