СК проверит данные о падении ребенка в лужу с кипятком в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Следственные органы выясняются обстоятельства получения мальчиком телесных повреждений при падении с велосипеда в лужу с кипятком возле канализационного люка в городе Усинск, сообщает СУСК РФ по Коми.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по республике Коми по публикациям в средствах массовой информации о том, что 27 августа текущего года в городе Усинск катавшийся на велосипеде мальчик после падения в лужу с кипятком возле канализационного люка получил телесные повреждения, проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.