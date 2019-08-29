В Ленобласти переоборудуют площадки для современного сбора ТБО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят муниципалитетам из региональной казны почти 175 миллионов рублей для переоборудования контейнерных площадок для сбора бытового мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Постановление о выделении субсидий муниципалитетам на эти цели подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Субсидии получат 48 муниципалитетов пятнадцати районов Ленинградской области. Больше всего контейнерных площадок (216 единиц) появится в поселениях Волосовского района, на эти цели выделен 41,5 миллиона рублей. На втором месте – Кингисеппский муниципальный район, которому на создание 104 площадок выделяются 25,6 миллиона рублей. На третьей позиции – Лужский муниципальный район, который получит 21,2 миллиона рублей на создание 97 площадок",- уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что поселением, получившим самую крупную сумму на обустройство контейнерных площадок, стал Светогорск. До конца года муниципалитет получит субсидирование в объеме более восьми миллионов рублей на строительство 47 специально оборудованных мест сбора ТБО.

"Средства выделены в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области. Согласно документу, новые контейнерные площадки должны быть оборудованы по единому современному стандарту. Основание должно быть водонепроницаемым и химически стойким (асфальт, полимербетон, керамическая плитка и др.), контейнеры защищены навесом, удаленность от жилых домов, социальных учреждений и мест отдыха – не менее 20 метров",- пояснили в пресс-службе.