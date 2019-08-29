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РИА Новости
Ленинградская область

В Ленобласти переоборудуют площадки для современного сбора ТБО

13:37 29.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят муниципалитетам из региональной казны почти 175 миллионов рублей для переоборудования контейнерных площадок для сбора бытового мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Постановление о выделении субсидий муниципалитетам на эти цели подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Субсидии получат 48 муниципалитетов пятнадцати районов Ленинградской области. Больше всего контейнерных площадок (216 единиц) появится в поселениях Волосовского района, на эти цели выделен 41,5 миллиона рублей. На втором месте – Кингисеппский муниципальный район, которому на создание 104 площадок выделяются 25,6 миллиона рублей. На третьей позиции – Лужский муниципальный район, который получит 21,2 миллиона рублей на создание 97 площадок",- уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что поселением, получившим самую крупную сумму на обустройство контейнерных площадок, стал Светогорск. До конца года муниципалитет получит субсидирование в объеме более восьми миллионов рублей на строительство 47 специально оборудованных мест сбора ТБО.
"Средства выделены в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области. Согласно документу, новые контейнерные площадки должны быть оборудованы по единому современному стандарту. Основание должно быть водонепроницаемым и химически стойким (асфальт, полимербетон, керамическая плитка и др.), контейнеры защищены навесом, удаленность от жилых домов, социальных учреждений и мест отдыха – не менее 20 метров",- пояснили в пресс-службе.
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В начале августа 2019 года в Ленинградской области утверждена территориальная схема обращения с отходами, напомнил собеседник агентства. Согласно документу в муниципалитетах региона выявлена необходимость создания дополнительно 2 806 оборудованных мест сбора твердых бытовых отходов. Чтобы облегчить нагрузку на муниципальные бюджеты, по поручению губернатор области Александра Дрозденко, в регионе разработана трехлетняя программа субсидирования обустройства контейнерных площадок.
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