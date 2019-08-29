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РИА Новости

Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра

13:37 29.08.2019 (обновлено: 15:18 29.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук и Владимир Зеленский
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра, постановление зарегистрировано на сайте парламента.
В связи с тем, что у пропрезидентской партии "Слуга народа" есть монобольшинство в парламенте, именно Гончарук станет новым главой правительства. Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук уточнил, что депутаты утвердят премьера и новый состав кабмина одним голосованием.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
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Как заявила депутат Ирина Луценко, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" не будет поддерживать кандидатуру Гончарука из-за нарушения процедуры.
Она пояснила, что кандидат должен был прийти на заседание каждой фракции, но у "Европейской солидарности" диалога с ним не было и депутаты не понимают, какого курса он будет придерживаться.

Кто займет другие посты?

Также Зеленский внес в парламент кандидатуру своего внештатного советника Андрея Загороднюка на пост министра обороны.
Главой МИД президент предлагает назначить замглавы своего офиса Вадима Пристайко.
Генеральным прокурором Зеленский видит другого замруководителя своего офиса Руслана Рябошапку, а замглавы Службы безопасности Украины Ивана Баканова президент предлагает назначить руководителем СБУ.
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Гончарук родился 7 июля 1984 года. С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом. Получил степень магистра права. Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%. Далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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Алексей ГончарукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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