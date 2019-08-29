В Раде сформировали временный президиум первой сессии

По закону, состав временного президиума состоит из шести депутатов. Члены временного президиума председательствуют на пленарном заседании по очереди. Временный президиум прекращает свою деятельность после избрания спикера парламента.

Во временный президиум первой сессии Рады девятого созыва вошли глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков, от партии "Слуга народа" – Руслан Стефанчук, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" – Юлий Иоффе, от "Батькивщины" - Андрей Кожемякин, от партии "Европейская солидарность" - Михаил Забродский и Ярослав Железняк от политической партии "Голос".