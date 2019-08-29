В России планируют строить двухэтажные вагоны купе с душем и спортзалом

ЩЕРБИНКА (Московская область), 29 авг — РИА Новости. Компания "Трансмашхолдинг" разработала для РЖД новую конфигурацию двухэтажных пассажирских вагонов.

Как рассказал журналистам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов в кулуарах международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо", в ближайшее время будет закончена работа над конструкторской документацией и начнется изготовление образцов для испытаний и сертификации.

"В первом полугодии 2020 года мы передадим партию таких вагонов заказчику", — добавил Лошманов.

По его словам, в новых вагонах появится дополнительное пространство, где можно будет установить автоматы по продаже кофе или закусок либо устроить там детские комнаты.

"Есть предположение, что может даже быть организован небольшой спортзал в этих вагонах. Из ключевых отличий для пассажиров второго этажа: у верхних полок будет увеличено пространство, то есть по максимуму использован возможный габарит при эксплуатации данных вагонов", — сказал представитель компании.

Лошманов подчеркнул, что международная команда уже заканчивает работу над новым дизайном.

"Получился отличный дизайн. Мы считаем, что пассажирам он должен очень понравиться, потому что это кардинальная смена дизайна", — добавил он.

В новых двухэтажных вагонах будет регулируемая температура, душевые кабины и новые туалетные комплексы. В тех вагонах, которые уже находятся в эксплуатации, душ есть в штабных вагонах и СВ.

Всего Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) заказала у "Трансмашхолдинга" 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей до 2025 года. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов.