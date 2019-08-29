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РИА Новости

В России планируют строить двухэтажные вагоны купе с душем и спортзалом

13:24 29.08.2019 (обновлено: 14:30 29.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДвухэтажный пассажирский вагон на ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
Двухэтажный пассажирский вагон на ОАО Тверской вагоностроительный завод
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЩЕРБИНКА (Московская область), 29 авг — РИА Новости. Компания "Трансмашхолдинг" разработала для РЖД новую конфигурацию двухэтажных пассажирских вагонов.
Как рассказал журналистам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов в кулуарах международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо", в ближайшее время будет закончена работа над конструкторской документацией и начнется изготовление образцов для испытаний и сертификации.
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"В первом полугодии 2020 года мы передадим партию таких вагонов заказчику", — добавил Лошманов.
По его словам, в новых вагонах появится дополнительное пространство, где можно будет установить автоматы по продаже кофе или закусок либо устроить там детские комнаты.
"Есть предположение, что может даже быть организован небольшой спортзал в этих вагонах. Из ключевых отличий для пассажиров второго этажа: у верхних полок будет увеличено пространство, то есть по максимуму использован возможный габарит при эксплуатации данных вагонов", — сказал представитель компании.
Лошманов подчеркнул, что международная команда уже заканчивает работу над новым дизайном.
"Получился отличный дизайн. Мы считаем, что пассажирам он должен очень понравиться, потому что это кардинальная смена дизайна", — добавил он.
В новых двухэтажных вагонах будет регулируемая температура, душевые кабины и новые туалетные комплексы. В тех вагонах, которые уже находятся в эксплуатации, душ есть в штабных вагонах и СВ.
Всего Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) заказала у "Трансмашхолдинга" 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей до 2025 года. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов.
Превращения плацкартного вагона: теперь без "боковушек"
© Фото : Вагонреммаш

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
1 из 7

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Спальные места расположены друг напротив друга.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
2 из 7

Спальные места расположены друг напротив друга.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
3 из 7

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
4 из 7

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
5 из 7

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
6 из 7

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

© Фото : Вагонреммаш
© Фото : Вагонреммаш

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
7 из 7

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

© Фото : Вагонреммаш
1 из 7

Новый вагон выполнен в сдержанных тонах с яркими акцентами.

© Фото : Вагонреммаш
2 из 7

Спальные места расположены друг напротив друга.

© Фото : Вагонреммаш
3 из 7

Туалетная комната в новом плацкартном вагоне.

© Фото : Вагонреммаш
4 из 7

В вагоне только 40 спальных мест вместо привычных 54.

© Фото : Вагонреммаш
5 из 7

Боковых мест в новом концепте плацкартного вагона нет.

© Фото : Вагонреммаш
6 из 7

Зато обычные полки на 17 с половиной сантиметров длиннее , чем сейчас.

© Фото : Вагонреммаш
7 из 7

Говорить о выпуске таких вагонов пока рано. ФПК выясняет, насколько интересен проект пассажирам.

© Фото : Вагонреммаш
1211400111
Обсудить 10
ТуризмФедеральная пассажирская компанияРЖДРоссияТрансмашхолдингЭкономика
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